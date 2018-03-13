Меркель поддержала требования Британии к РФ из-за отравления Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень серьезно воспринимает обвинения Британии в адрес России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, передает "DW".

В телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй Меркель резко осудила отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданные вопрос британского правительства и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия", - отметила канцлер Германии.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

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