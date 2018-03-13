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Меркель підтримала вимоги Британії до РФ через отруєння Скрипаля

Вівторок, 13 березня 2018, 20:44

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дуже серйозно сприймає звинувачення Британії на адресу Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомив речник Меркель Штеффен Зайберт, передає "DW".

У телефонній розмові із прем'єром Великої Британії Терезою Мей Меркель різко засудила отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росія повинна "надати швидкі відповіді на виправдані запитання британського уряду та виконати вимогу щодо повного та негайного розкриття інформації про відповідну програму розробки хімічної зброї перед Організацією із заборони хімічної зброї", - зазначила канцлер Німеччини.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.

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Теми: МеркельНімеччинаРосіяВелика Британіяшпигунство
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