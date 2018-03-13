В России посоветовали Британии не ставить ультиматумы ядерной державе

Россия призывает Великобританию не запугивать и не ставить ультиматумы ядерной державе.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского телеканала, передает "Интерфакс".

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?", - утверждает Захарова.

Она напомнила, что заявление премьера Великобритании Терезы Мэй прозвучало "в Лондоне, столице ядерной державы".

"Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - спросила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения.

"Я прекрасно понимаю, что когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, которые построили всю свою карьеру на популизме, они понятия не имеют ни об Организации о запрещении ядерного оружия, ни о соответствующей Конвенции (ОЗХО), ни о соответствующем механизме", - считает официальный представитель МИД России.

"Для них нормально - выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать", - добавила Захарова.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которую разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована.

Читайте также "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля"