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В Росії порадили Британії не ставити ультиматуми ядерній державі

Вівторок, 13 березня 2018, 21:35

Росія закликає Велику Британію не залякувати та не ставити ультиматуми ядерній державі.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського телеканалу, передає "Інтерфакс".

"Жодна людина не може вийти в парламенті своєї країни і сказати: "Я даю Росії 24 години". Це що за розмова взагалі в принципі?", - стверджує Захарова.

Вона нагадала, що заява прем'єра Великої Британії Терези Мей прозвучала "в Лондоні, столиці ядерної держави".

"Це кому це вони 24 години дають? На що вони дають 24 години?", - запитала офіційний представник МЗС РФ.

Крім того, Захарова засумнівалася у компетентності голови МЗС Великої Британії Бориса Джонсона та обізнаності британської влади в питаннях хімічного роззброєння.

"Я прекрасно розумію, що коли зовнішньополітичне відомство країни починають очолювати люди, які не мають до зовнішньої політики жодного стосунку взагалі, які побудували всю свою кар'єру на популізмі, вони поняття не мають ні про Організацію заборони ядерної зброї, ні про відповідну Конвенції (ОЗХЗ), ні про відповідний механізм", - вважає офіційний представник МЗС Росії.

"Для них нормально - вийти і почати лякати. Лякати не треба, не треба лякати", - додала Захарова.

Як відомо, отруєних росіян – Скрипаля і його дочку Юлію – знайшли без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня.

У Великій Британії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новичок", яку розробляла Росія.

В РФ заявили, що давно знищили запаси газу, яким отруїли Скрипаля.

Британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції.

У Росії заявили, що не будуть відповідати на ультиматум Лондона у зв'язку зі "справою Скрипаля" доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його дочка Юлія.

Регулятор телерадіомовлення Великої Британії Ofcom попередив підконтрольний Кремлю телеканал Russia Today, що його ліцензія може бути скасована.

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Українська правда
Теми: РосіяВелика Британіяшпигунство
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