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Суд в оккупированном Крыму изменил приговор активисту Балуху

Среда, 14 марта 2018, 19:06

Верховный суд Крыма на оккупированном полуострове изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. Вследствие этого наказание сократили на два месяца - до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В то же время, суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Как известно, 16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.

Темы: КрымполитзаключенныесудРосcия
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