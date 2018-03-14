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Cуд в окупованому Криму змінив вирок активісту Балуху

Середа, 14 березня 2018, 19:06

Верховний суд Криму на окупованому півострові змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Суддя Тимур Слезко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. Внаслідок цього покарання скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Водночас, суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства, у проведенні додаткових експертиз, витребування додаткових документів і здійсненні аудіозапису силами суду.

Як відомо, 16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.

Теми: Кримполітв'язнісудРосія
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