Cуд в окупованому Криму змінив вирок активісту Балуху
Верховний суд Криму на окупованому півострові змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Суддя Тимур Слезко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. Внаслідок цього покарання скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.
Водночас, суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства, у проведенні додаткових експертиз, витребування додаткових документів і здійсненні аудіозапису силами суду.
Як відомо, 16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.
Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.
У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.
Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.
1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.