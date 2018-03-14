У Путина открещиваются от причастности к отравлению Скрипаля

В Кремле заявляют, что не имеет отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но готовы помочь в расследовании данного происшествия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

"Позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании", - сказал он.

Песков отметил, что Москва не приемлет "абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума".

"При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", - сказал Песков.

Как известно, отравленные россияне – Скрипаль и его дочь Юлия – были найдены без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

В РФ на это заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции.

В России заявили, что не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Вместе с тем один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов исключил использование этого отравляющего вещества другой страной, поскольку формулу "Новичка" в России не рассекречивают.

По словам химика, Россия может отправить компоненты газа куда угодно в дипломатическом багаже.

Он также отметил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не смогут полностью поправиться, если их отравили именно "Новичком".

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