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Посольство РФ отреагировало на отказ Украины проводить выборы в российских консульствах

Пятница, 16 марта 2018, 23:50
Посольство РФ отреагировало на отказ Украины проводить выборы в российских консульствах

Посольство России в Украине выразило возмущение заявлением украинского МВД, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов резидента Российской Федерации 18 мая 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове", - говорится в заявлении.

"Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих на Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений. Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону", - отметили в ведомстве.

"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов", - подчеркнули в посольстве. 

Само же посольство со своей стороны пообещало принять все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

Как известно, 23 февраля глава МИД  Украины Павел Климкин заявил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма. Также Климкин сообщил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

В ЦИК РФ заявили, что несмотря на заявления Украины, выборы президента России в аннексированном Крыму пройдут в штатном режиме. 

Позже в России заявили, что требуют от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Как известно, "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.

На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора".

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановлениеоб обращении нардепов в парламенты других стран относительно непризнания и бойкота выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителейоккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в четвертый раз будет участвовать в выборах президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыУкраина
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