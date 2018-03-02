В России Грибу продлили арест еще на два месяца

Российский суд продлил арест до 4 мая украинцу Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси в августе прошлого года.

Об этом сообщил в Facebook отец парня Игорь Гриб.

"Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда г.Краснодар - до 4 мая оставить под арестом", - написал он.

"Следователь (смотри фото) доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет", - добавил он.

По словам отца, лекарства, приобретенные за свой счет, Павлу Грибу не дают, а его жалобы на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются.

"Нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО", - прокомментировал отец украинца.

фото Игоря Гриба

Также он добавил, что на сына оказывается постоянное психологическое давление, но отметил, что борьба продолжается.

Ранее сообщалось, что на суд над Грибом в России не пускают консулов.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

15 декабря 2017 года суд Краснодара продлил срок содержания под стражейпохищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 марта 2018 года.

1 февраля российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей для Павла Гриба, который содержится в Краснодарском СИЗО.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.