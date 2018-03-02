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Гройсман про газовый конфликт: У нас есть план на 5 дней

Пятница, 2 марта 2018, 17:48
Гройсман про газовый конфликт: У нас есть план на 5 дней

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу. 

"Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему", - сказал он.

"Все технические специалисты работают. План, который был сформирован в таких случаях, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно (6 марта - ред.) вывести на штатный режим", - добавил Гройсман.

Позже он отметил, что "ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована".

Как известно, 28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке.

Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гройсмангаз
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