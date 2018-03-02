Гройсман про газовый конфликт: У нас есть план на 5 дней

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.



Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу.



"Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему", - сказал он.



"Все технические специалисты работают. План, который был сформирован в таких случаях, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно (6 марта - ред.) вывести на штатный режим", - добавил Гройсман.



Позже он отметил, что "ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована".

Как известно, 28 февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.



По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.



По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".



1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке.

Министерство образования и науки в связи с нехваткой газа в стране рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число) составляет 9 дней подряд.