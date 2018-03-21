Порошенко подписал закон "ОружиеСтоп"

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает доступ к зданиям, в которых расположены государственные органы, людей с оружием и взрывчаткой.



Об этом свидетельствует статус принятого парламентом документа на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу в день опубликования.



Таким образом узаконивается прохождение народными депутатами через раму металлоискателей.



Согласно принятому закону, "в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания".



Также не будут допускаться "лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами".



Согласно нововведениям, народные депутаты обязаны оставлять в специальных сейфах зарегистрированное оружие и не проносить его в сессионный зал.



В здании Верховной Рады также установили дополнительное рентген-оборудование для проверки личных вещей народных депутатов.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады - по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутатку из помещения.

Сотрудники государственной охраны объяснили, что не знают, имела ли народный депутат Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.

После этого нардепы выразили инициативу относительно "разоружения" народных избранников при посещении Верховной Рады.