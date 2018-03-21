Порошенко підписав закон "ЗброяСтоп"

Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє доступ до будівель, у яких працюють державні органи влади, осіб зі зброєю і вибухівкою.



Про це свідчить статус ухваленого парламентом документу на сайті Верховної Ради.

Закон набуде чинності в день опублікування.

Таким чином узаконюється проходження народними депутатами через раму металошукачів.

Згідно з ухваленим законом, "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".

Також не допускатимуться "особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".

Згідно з нововведенням, народні депутати зобов'язані залишати в спеціальних сейфах зареєстровану зброю і не проносити її до сесійної зали.

У будівлі Верховної Ради також встановили додаткове рентген-обладнання для перевірки особистих речей народних депутатів.

Як відомо, 15 березня із народним депутатом Надією Савченко стався інцидент у сесійній залі Верховної Ради – за даними джерел, у неї знайшли три гранати і пістолет, і колеги вивели депутатку з приміщення.

Співробітники державної охорони пояснили, що не знають, чи мала народний Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Після цього нардепи висловили ініціативу щодо "роззброєння" народних обранців при відвідуванні Верховної Ради.