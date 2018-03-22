Комитет дал согласие на арест Савченко

Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

За соответствующие решения депутаты 22 марта проголосовали единогласно.

Сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали и за арест Савченко.

Необходимость ареста Луценко обосновывал тем, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления, может покинуть свое место жительства, скрываться от органов досудебного расследования, влиять на свидетелей, а также продолжать совершать преступления против национальной и общественной безопасности.

После голосования комитета представление еще должен поддержать на своем заседании Верховная Рада.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

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