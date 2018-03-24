Суд продлил арест полковнику Безъязыкову, подозреваемому в шпионаже

Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца содержания под стражей подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова.

Об этом сообщает "5 канал".

Защита на заседании просила назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор заявил, что Безъязыков может убежать или давить на свидетелей.

"Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в его подчинении.

Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, он может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в его интересах, свидетельств", - подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинное содержания под стражей", - подчеркнул адвокат Олег Веремеенко.

Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".

Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".

Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.

Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.