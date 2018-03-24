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Суд продовжив арешт полковнику Без'язикову, підозрюваному у шпигунстві

Субота, 24 березня 2018, 02:51
Суд продовжив арешт полковнику Без'язикову, підозрюваному у шпигунстві

Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 місяці тримання під вартою підозрюваного у шпигунстві полковника Збройних сил Івана Без'язикова.

Про це повідомляє "5 канал".

Захист на засіданні просив призначити Без'язикову домашній арешт із носінням електронного браслета, наголошуючи на тому, що у підозрюваного троє дітей. Прокурор заявив, що Без'язиков може втекти або тиснути на свідків.

"Пан Без'язиков, перебуваючи в лавах ЗСУ, займав досить високу посаду, деякі свідки були у підлеглому йому становищі.

Тому, використовуючи свої зв'язки, як особистісні, так і професіональні перебуваючи на волі, на думку органу досудового розслідування та прокуратури, він може в якийсь спосіб вплинути на вказаних свідків з метою надання їм тих чи інших, скорегованих в його інтересах, свідчень", – наголосив прокурор Олег Пересада.

"Прямі докази, які б указували, що Без'язиков є зрадником, ми не побачили за цей рік. За таких обставин, я вважаю, що не можна тримати людину під вартою просто "до скончания века". Можу сказати, що в таких ситуаціях Євросуд каже, що це невиправдано довге тримання під вартою", – підкреслив адвокат Олег Веремієнко.

Як відомо, військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.

У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".

Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР".

Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився.

Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.

Теми: шпигунствополоненіДНРсуд
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