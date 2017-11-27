Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси Шаройко выдвинули обвинения - СМИ

Понедельник, 27 ноября 2017, 17:51

Задержанному в Беларуси украинцу Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

Об этом сообщает официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин агентству "БелаПАН", передает "Радио Свобода".

КГБ Беларуси подозревает Шаройко в "создании агентурной сети" в этой стране.

В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике.

Против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже, по нему ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.

Шаройко также назначили адвоката.

20 ноября стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" Александра Скибу.

Посольство Украины в Беларуси обратилось нотой в МИД Беларуси в связи с информацией о задержании гражданина Украины, который находился в стране с деловой целью.

Ранее сообщалось, что при неизвестных обстоятельствах в Гомеле исчез украинец Павел Гриб, который позже нашелся в СИЗО Краснодара в РФ, где он содержится по подозрению в терроризме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, "заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьарестСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: