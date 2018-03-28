Главы фракций соберутся у Парубия, чтобы поговорить о е-декларировании для ОО

28 марта лидеры фракций соберутся на внеочередном совещании у спикера парламента Андрея Парубия, чтобы рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Об этом в Facebook сообщил депутат от "Батькивщины" Иван Крулько.

"После вчерашних консультаций с общественностью сегодня передали председателю ВРУ Андрею Парубию заявление с требованием созвать в пятницу внеочередное заседание Верховной Рады для принятия законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов (№6271)", - написал он.

Крулько добавил, что заявление подписали народные депутаты от разных политических сил: "Батькивщины", "Самопомочи", "Народного контроля", Народного Руха Украины, "Хвили" и тому подобное.

Нардеп напомнил, что если этого не сделать, то уже с 1 апреля вступит в силу статья президентского закона, по которой общественных активистов можно будет преследовать и привлекать к уголовной ответственности за незаполненные е-декларации.

По словам Крулько, этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном совещании у Парубия 28 марта в 16:00.

В пресс-службе спикера подтвердили, что в среду состоится совещание председателей фракций.

"Да действительно, существует устоявшаяся практика, в неделю перед сессионной неделей, то есть неделей пленарных заседаний проходит совещание председателя ВР совета с председателями/представителями фракций по вопросу формирования повестки дня заседаний Верховной Рады. Поэтому сегодня в 16:00 состоится очередное, традиционное совещание", - сказал пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

Как известно, 22 марта Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соответствующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

В НАПК пояснили, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.