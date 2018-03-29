Геращенко: Без Холодницкого работа НАБУ остановится

Если специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уйдет со своего поста, вся работа НАБУ остановится.

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

Он пояснил, что согласно закону об антикоррупционной прокуратуре глава САП Назар Холодницкий - единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор.

"Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это - еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине", - заявил Геращенко.

Что касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать - стоит дождаться результатов экспертизы, уверен Геращенко.

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Тогда же выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".