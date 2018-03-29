Геращенко: Без Холодницького робота НАБУ зупиниться

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Четвер, 29 березня 2018, 02:23

Якщо Назар Холодницький піде зі своєї посади, вся робота НАБУ зупиниться.

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко в ефірі "112 Україна".

Він пояснив, що відповідно до закону про Антикорупційну прокуратурі глава САП Назар Холодницький - єдиний, хто може доручати прокурорам розглядати справи НАБУ. Таким чином, без нього всі справи НАБУ будуть просто чекати, поки з'явиться новий антикорупційний прокурор.

"Вибір нового глави САП може зайняти місяці. А в умовах підготовки до виборів та тієї політичної істерії, яка є, цей процес може бути взагалі заблоковано. Тому це - ще одна проблема, з якою може зіткнутися боротьба з корупцією в Україні", - заявив Геращенко.

Що стосується записів, отриманих з прослуховуючих пристроїв в кабінеті Холодницкого, то їх поки рано коментувати - варто дочекатися результатів експертизи, впевнений Геращенко.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Тоді ж з’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться..

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

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Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура Холодницький Геращенко Антон
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