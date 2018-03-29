Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Без Холодницького робота НАБУ зупиниться

Четвер, 29 березня 2018, 02:23

Якщо Назар Холодницький піде зі своєї посади, вся робота НАБУ зупиниться.

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко в ефірі "112 Україна".

Він пояснив, що, відповідно до закону про Антикорупційну прокуратуру, глава САП Назар Холодницький - єдиний, хто може доручати прокурорам розглядати справи НАБУ. Таким чином, без нього всі справи НАБУ будуть просто чекати, поки з'явиться новий антикорупційний прокурор.

"Вибір нового глави САП може зайняти місяці. А в умовах підготовки до виборів та тієї політичної істерії, яка є, цей процес може бути взагалі заблоковано. Тому це - ще одна проблема, з якою може зіткнутися боротьба з корупцією в Україні", - заявив Геращенко.

Що стосується записів, отриманих з прослуховуючих пристроїв в кабінеті Холодницкого, то їх поки рано коментувати - варто дочекатися результатів експертизи, впевнений Геращенко.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Тоді ж з’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться..

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураХолодницькийГеращенко Антон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
НАБУ
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: