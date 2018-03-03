Задержанных под ВР выпускают из отделений полиции

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Суббота, 3 марта 2018, 15:19

131 задержанного во время штурма палаточного городка участника движения "Визволення" выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

Там также заявили, что во время штурма больше всего пострадали женщины и пенсионеры, которые пришли поддержать протестующих.

Вместе с тем, нардеп Семен Семенченко также заявил, что из Шевченковского и Печерского отделений полиции выпускают всех задержанных.

По информации Семенченко, эти люди находятся в статусе свидетелей.

В комментариях к своему посту он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли подано заявление в прокуратуру об избиении людей и произволе полиции.

Ранее движение "Визволення" заявляло, что после штурма палаточного городка в субботу утром 11 участников движения доставили в больницы.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Украинская правда
Темы: полиция акции
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