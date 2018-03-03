Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанных под ВР выпускают из отделений полиции

Суббота, 3 марта 2018, 14:19

131 задержанного во время штурма палаточного городка участника движения "Визволення" выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

Там также заявили, что во время штурма больше всего пострадали женщины и пенсионеры, которые пришли поддержать протестующих.

Вместе с тем, нардеп Семен Семенченко также заявил, что из Шевченковского и Печерского отделений полиции выпускают всех задержанных.

По информации Семенченко, эти люди находятся в статусе свидетелей.

В комментариях к своему посту он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли подано заявление в прокуратуру об избиении людей и произволе полиции.

Ранее движение "Визволення" заявляло, что после штурма палаточного городка в субботу утром 11 участников движения доставили в больницы.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Украинская правда
Темы: полицияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
полиция
Суд в Швеции присудил штрафы экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: