МВД: под Радой пострадали 7 полицейских

Во время столкновений под Верховной Радой в субботу семь полицейских получили травмы.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Там отмечается, что во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения.

"Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое милиционеров - легкой и пятеро - средней", - заявили в МВД.

Там добавили, что, по предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее движение "Визволення" сообщило, что в результате столкновений с правоохранителями возле Верховной Рады пострадали 11 его участников, одного из них оперируют.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Позже задержанных выпустили из отделений полиции.