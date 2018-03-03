Прокуратура проверит превышение полномочий полицией возле ВР

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Суббота, 3 марта 2018, 18:41

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой Киева начато уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радио Свобода".

В пресс-службе напомнили, что, по словам представителя прессы, во время событий возле здания Верховной Рады к нему с спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство.

С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Досудебное расследование обоих производств поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Вместе с тем, пострадавший журналист "Радио Свобода" Сергей Нужненко в комментарии "Громадському" сообщил, что ему диагностировали химический ожог.

"Химический ожог, сейчас приехали из больницы в полицию", - сказал он.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР

"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Позже задержанных выпустили из отделений полиции. 

Украинская правда
Темы: полиция Верховная Рада митинги прокуратура
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