Рада дала согласие на задержание и арест Бакулина

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции "Оппозиционный блок".



За это парламентарии проголосовали после выступления генпрокурора во время заседании 15 марта



Согласие на привлечение к уголовной ответственности Бакулина дали 274 депутата, на его задержание – 252 депутата, на содержание под стражей депутата – 240 депутатов.

12 марта регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест Бакулина по подозрению в участии в "преступной организации Виктора Януковича", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.



В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.



Рассмотрение в комитете состоялся без Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.



Генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

По данным ГПУ, Бакулин давно не посещал Украину.



Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.



В марте 2014 годе его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.