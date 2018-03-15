Рада дала согласие на задержание и арест Бакулина

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Четверг, 15 марта 2018, 11:41

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции "Оппозиционный блок".

За это парламентарии проголосовали после выступления генпрокурора во время заседании 15 марта

Согласие на привлечение к уголовной ответственности Бакулина дали 274 депутата, на его задержание – 252 депутата, на содержание под стражей депутата – 240 депутатов.

12 марта регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест Бакулина по подозрению в участии в "преступной организации Виктора Януковича", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.

Рассмотрение в комитете состоялся без Бакулина, который сообщил письмом о неудовлетворительном состоянии здоровья.

Генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием.

Алена Рощенко, УП
Темы: Бакулин Верховная Рада Генпрокуратура
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