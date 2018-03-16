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Яд для Скрипаля могли подбросить в багаж его дочери в Москве

Пятница, 16 марта 2018, 05:31
Юлия и Сергей Скрипаль

Нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергея Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

Такую версию рассматривают спецслужбы Великобритании, пишет The Telegraph.

Источники сообщили изданию, что они убеждены, что "Новичок" был провезен в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери бывшего разведчика.

Следователи работают над теорией о том, что токсином были пропитаны предметы одежды или косметики или же подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери. Таким образом, Юлия  могла быть намеренно использована,  чтобы достать ее отца.

Контртеррористическая полиция и MI5, разыскивая потенциальных убийц, больше не думают, что поддерживаемая Кремлем группа уничтожения когда-либо въезжала на территорию страны.

Один из источников сказал, что для убийц не составило труда вломиться в квартиру Юлии в Москве и подбросить яд в ее багаж. Она прибыла в Великобританию в субботу 3 марта рейсом из Москвы.

Источники сообщили The Telegraph, что на следующий день отец и дочь поехали в центр города Солсбери, остановились на автостоянке Сейнсбери в 13:40 перед тем, как отправиться в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi. Позже они уже отравленные были найдены на скамейке.

Следы нервно-паралитического газа "Новичок" были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе.

На публичном заседании в четверг заместитель начальника констебля полиции Уилтшира Пол Миллс сообщил, что 131 человек потенциально мог вступить в контакт с смертельным ядом и что они ежедневно контролируются органами здравоохранения по телефону.

Он также сказал, что 46 человек обратились в больницу, выразив озабоченность в связи с этим инцидентом. Ограждения вокруг районов, где найдены следы химического агента, или мест где они еще могут быть найдены, могут оставаться еще в течение нескольких месяцев.

Как сообщалось, эксперты по вопросам химического оружия считают, что ядовитое вещество нервно-паралитического действия "Новичок" было разработано и изготавливалось только ​​в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ. Они подчеркнули, что ни в какой другой стране бывшего Советского союза его быть не могло.

В РФ заявили, что давно уничтожили запасы газа, которым отравили Скрипаля.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля. Он добавил, что Великобритания могла быть источником газа "Новичок", которым отравили экс-шпиона и его дочь.

Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственной за отравление бывшего российского шпиона.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Темы: СкрипальРосcияВеликобританияшпионаж
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