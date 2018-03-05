Реклама Луценко: ГПУ консультировалась с Нацсоветом о роликах

Генеральная прокуратура обращалась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой разъяснить процедуру предоставления аудиовизуальным материалам статуса социальной рекламы.

Об этом говорится в ответе Нацсовета по вопросам телерадиовещания на запрос "Украинской правды".

"Национальный совет получил письмо от Генеральной прокуратуры Украины с просьбой предоставить разъяснение о предоставлении аудиовизуальным материалам статуса социальной рекламы без ссылки на любой ролик (вх. № 10/114 от 06.02.2018), - говорится в ответе.

В Нацсовете уточняют, что не получали писем от ГПУ или лично от генпрокурора Юрия Луценко с просьбой в содействии размещения рекламных роликов в эфире телерадиокомпаний.

Кроме того сообщается, что в Нацсовет не поступали подобные письма и от любых общественных организаций, в том числе, от ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация".

В ведомстве добавляют, что им не известно, кто изготавливал и заказывал рекламные ролики о деятельности ГПУ и предварительно не получали указанные ролики для анализа.

"Национальный совет не отправлял телерадиоорганизациям письма с рекомендацией разместить видеоролики о деятельности Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в ответе.

Вместе с тем, в сообщении, опубликованном на сайте Нацсовета, сообщается, что в феврале в ведомство среди других поступили запросы о соответствии видеороликов требованиям социальной рекламы от ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация" (письмо от 08.02.2018 № 16/846) по видеороликам под условным названием "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость" (хронометраж 29 сек. (2 ролика), 23 и 25 сек).

"Заявителям был предоставлен ответ, что проанализированные ролики направленные на популяризацию реформ и достижений в Украине и имеют признаки социальной рекламы", - говорится в публикации.

Там отметили, что Национальный совет только дает заключения о соответствии роликов требованиям социальной рекламы и не обращается дополнительно к телерадиоорганизациям с просьбой распространять их.

Также уточняют, что не посылали на телеканал "1+1" письмо с рекомендацией разместить ролики о ГПУ, а только дали заключения о том, что они соответствуют статусу социальной рекламы.

Кроме того, на запрос "Украинской правды" Черниговская прокуратура сообщила:

"Прокуратура области на основании письма от общественной организации" Украинская антикоррупционная ассоциация", который поступил в прокуратуру области от 12.02.2018 под № 24-4029 вх-18, обратилась в ОАО" Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Черниговская региональная дирекция" с просьбой разместить в качестве социальной рекламы четыре видеоролика под условным названием "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость"".

Отмечается, что письма от ГПУ и Нацсовета по этому вопросу в Черниговскую областную прокуратуру не поступало.

В ведомстве добавили, что им ничего не известно, кто инициировал, заказал и изготовил рекламные ролики о ГПУ.

В письме, которое поступило в областную прокуратуру от ОО "УАА" и являющийся в наличии у УП, контактным лицом указан Татьяна Чернишук. На странице человека с таким же именем и фамилией в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган достаточно дружно комментирует картинки о весне.

Ранее журналисты обнародовали данные, которые, несмотря на заявления Генпрокуратуры, говорят о причастности окружения генпрокурора к распространению "социальной рекламы" о Юрия Луценко и его ведомство.

Ранее в СМИ появилась публикация, в которой сообщалось, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

После этого в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о работе ведомства и не знают, кто их заказывал.

В "1+1 media" отметили, что ролики с рекламой деятельности Генпрокуратуры транслировались в эфире телеканала "1+1" по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Позже общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация" заявила, что является инициатором создания видео- и аудиороликов посвященных деятельности Генеральной прокуратуры.