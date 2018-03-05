Суд повторно арестовал имущество сына Авакова по делу о рюкзаках
Соломенский райсуд Киева повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, подозреваемого в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
Такое решение суд вынес 23 февраля.
Об аресте имущества ходатайствовал детектив НАБУ.
Суд арестовал две квартиры и 3 машиноместа в подземном паркинге.
По данным портала "Слово и Дело", речь идет о квартире и трех паркоместах в Киеве на улице Протасов Яр, 8 и квартире в Харькове на улице Мироносицкой, 22.
Отмечается, что Аваков и его защитники в судебное заседание не явились, хотя надлежащим образом были уведомлены о рассмотрении ходатайства.
Согласно материалам суда, Аваков подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах. В случае доказанности его вины санкция статьи 191 УК предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Арест наложен на время проведения досудебного расследования в уголовном производстве.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Как известно, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.
1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.
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В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.
Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.