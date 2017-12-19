Суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова

Апелляционный суд Киева постановил повторно рассмотреть в суде первой инстанции арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Об этом "Украинской правде" сообщила сотрудник пресс-службы суда Татьяна Геведзе.



По ее словам, суд во вторник частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Александра Авакова.



На вопрос, означает ли это, что с имущества сняли арест, Геведзе сказала, что сейчас есть решение о назначении нового судебного разбирательства в суде первой инстанции.



Полный текст решения суда появится 26 декабря. Во вторник была озвучена резолютивная часть.

В то же время, как пишет "Укринформ" прокурор САП Александр Снегирев после окончания суда сказал:

"Суд отменил постановление о наложении ареста на имущество и назначил новое судебное рассмотрение (ходатайства о наложении ареста на имущество Александра Авакова - ред.) в связи с тем, что в материалах производства (присланных из суда первой инстанции - ред.) отсутствовал журнал судебного разбирательства. Это является безусловным основанием для отмены судебного решения", - сказал Снегирев.

Он отметил, что на это имущество накладывался предварительный арест, поэтому "при таких обстоятельствах он, можно так сказать, восстанавливает свое действие".

"То есть, мы возвращаемся на стадию рассмотрения (ходатайство - ред.), а действует предварительный арест на это имущество. Поэтому юридической возможности для того, чтобы это имущество сменило владельца, на данный момент нет", - пояснил прокурор.

Как отметил Снегирев, то, что в суде первой инстанции будет назначен повторное рассмотрение этого ходатайства, "на предварительный арест имущества, который был наложен в этом производстве, никак не влияет".

Как известно, Соломенский райсуд Киева ранее арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.



Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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