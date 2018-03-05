Суд по Крысину отложили, но тот не выходит: активисты ждут со снежками

Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в пытках на середину марта.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

По его информации, следующее заседание дела состоится 15 марта в 13:30.

Представители пострадавшей стороны Фото: Эльдар Сарахман, УП

Юрий Крысин на суде Фото: Эльдар Сарахман, УП

Он рассказал также, что у суда представители националистической организации С14 проверяют всех подозрительных лиц - просят достать телефоны и показать последние звонки и сообщения.

После окончании заседания прошло полчаса, однако Крысин не выходит из здания. Активисты говорят, что он боится. Ведь они ждут Крысина на выходе, чтобы устроить ему "коридор позора". Подготовили снежки.

"Он не выйдет, потому что на улице ждут его и неоднократно угрожали ему", - говорит адвокат Татьяна Гнатюк.

Они с Крысиным сидят в конце коридора здания суда, последний отказывается от комментариев и просит его не снимать.

Спиной к камере стоит Крысин

Чтобы не вывезли Крысина через другой выход, националисты окружили суд с нескольких сторон.

Мама Веремия под судом кричит: "Чтоб ты сдох, палач!" Националисты выкрикивают: "Крыса выходи!"

Один из полицейских по телефону договаривается с кем-то из руководства, чтобы обеспечить Крысину сопровождение к метро.

Как известно, в понедельник в Дарницком суде слушалось дело Юрия Крысина. Его обвиняют в пытках, в результате которых пострадали Владислав Иваненко, Светлана Кирилаш и мать журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея - Екатерина.

Под судом собрались "титушки", а также члены С14 и "Национального корпуса".

На заседании Крысин и двое защитников попросили суд перенести слушание дела. Обвиняемый объясняет свое ходатайство тем, что его адвокат находится в Луганской области и без него он отвечать перед судом не хочет. Адвокаты, в свою очередь, хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Эльдар Сарахман, УП