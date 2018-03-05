Крысин вышел из суда: его встретили плевками и пинками

Юрия Крысина, обвиняемого в истязании журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея, встретили на выходе из Дарницкого райсуда Киева возмущенные националисты.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Юрий Крысин решился покинуть здание суда, где в понедельник слушалось дело по обвинению его в пытках журналиста.

В сопровождении полицейских он вышел из суда, но активисты устроили ему так называемый коридор позора. Они били и оплевывали его.

В конце концов побитому Крысину удалось добежать до автобусной остановки и уехать прочь.

Фото: Эльдар Сарахман

Как известно, ранее в понедельник Дарницкий райсуд Киева перенес на середину марта рассмотрение дела по обвинению Крысина в пытках.

По окончании заседания Крысин долго не выходил из здания, так как боялся расправы националистов, которые ждали его снаружи.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

На это решение подали апелляцию – жалобы прокурора и потерпевших на приговор Крысину должны были рассматривать в 11:00 1 марта.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как оказалось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

Министерство здравоохранения призвало руководство Института сердца объяснить, почему Крысин находится в детском отделении Института.

1 марта Крысин не явился в Апелляционный суд. Рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор Крысину перенесли на 19 марта.

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП