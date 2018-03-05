Полицейского, который напал на журналиста под Радой, отстранили от работы

Полицейский, который применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко, временно не будет участвовать в массовых акциях.

Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции города Киева Юрий Зозуля в эфире "Громадського радио".

"До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях брать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, чтобы всякое может случиться во время выполнения задачи, то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - отметил Зозуля.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что этот полицейский ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут".

По словам Зозули, это - патрульный полицейский. Он рассказал, что лично общался с этим полицейским.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства, при которых произошел инцидент. После этого решат, применять ли наказание в отношении полицейского.

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Полицейские демонтировали палатки под ВР.



"В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - отметили в полиции.

Тогда сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко.