Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мать осужденного россиянина Агеева просит помощи у Путина и Трампа

Вторник, 6 марта 2018, 08:38
Мать осужденного россиянина Агеева просит помощи у Путина и Трампа

Мать россиянина Виктора Агеева, приговоренного к 10 годам тюрьмы за участие в террористической организации на Донбассе, призывает президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, а также лидеров ЕС содействовать ускорению обмену пленными между Москвой и Киевом.

Обращения Светланы Агеевой публикует "Новая газета".

В англоязычном обращении Агеева просит Трампа и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" – Германии и Франции – "найти способ освободить моего сына".

По словам Агеевой, ее 22-лейтний сын, который пошел воевать в Украину, не "силен в политике", поверил новостям и "считал, что должен пойти помочь людям Донбасса". При этом она отмечает, что "не каждый бы мужчина пошел на это".

"Готовится второй раунд обмена. Пусть все вернутся домой. Матери украинцев ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и других. Как и я жду моего сына Виктора", - заявила Агеева.

Такое же обращение Агеева записала и к Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я снова обращаюсь к вам! Посодействуйте в решении вопроса по обмену. Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", - заявила Агеева.

Как известно, 26 января адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Его обвинили в боевых действиях на стороне "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области.

Он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергало информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся. 

Мать Агеева Светлана ранее заявляла, что ее сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

В конце февраля защитник Агеева заявил УП, что обжаловал приговор и ожидает, что россиянина обменяют на кого-то из узников Кремля.

Темы: РосcияДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
На юге оккупанты за день обстреляли более 20 населенных пунктов – сводка
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: