Мать осужденного россиянина Агеева просит помощи у Путина и Трампа

Мать россиянина Виктора Агеева, приговоренного к 10 годам тюрьмы за участие в террористической организации на Донбассе, призывает президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, а также лидеров ЕС содействовать ускорению обмену пленными между Москвой и Киевом.

Обращения Светланы Агеевой публикует "Новая газета".

В англоязычном обращении Агеева просит Трампа и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" – Германии и Франции – "найти способ освободить моего сына".

По словам Агеевой, ее 22-лейтний сын, который пошел воевать в Украину, не "силен в политике", поверил новостям и "считал, что должен пойти помочь людям Донбасса". При этом она отмечает, что "не каждый бы мужчина пошел на это".

"Готовится второй раунд обмена. Пусть все вернутся домой. Матери украинцев ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и других. Как и я жду моего сына Виктора", - заявила Агеева.

Такое же обращение Агеева записала и к Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я снова обращаюсь к вам! Посодействуйте в решении вопроса по обмену. Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", - заявила Агеева.

Как известно, 26 января адвокат Виктор Чевгуз сообщил, что российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Его обвинили в боевых действиях на стороне "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Агеева задержали украинские военные в Луганской области.

Он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Минобороны РФ опровергало информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в 2016 году уволился в запас и на службу по контракту не зачислялся.

Мать Агеева Светлана ранее заявляла, что ее сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

В конце февраля защитник Агеева заявил УП, что обжаловал приговор и ожидает, что россиянина обменяют на кого-то из узников Кремля.