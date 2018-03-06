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МинТОТ просит крымчан не идти на выборы оккупантов

Вторник, 6 марта 2018, 14:43

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвал крымчан не участвовать в незаконных выборах президента России на территории полуострова.

Об этом говорится в заявлении, опубликованной на сайте МинТОТ.

"Международным сообществом признано оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и г. Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены", - говорится в сообщении.

В МинТОТ отмечают, что выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными.

Кроме того, в министерстве отмечают, что проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права.

В МинТОТ добавили, что согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданные страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными.

Как известно, 18-го марта 2018 года в России состоятся президентские выборы, в сети распространяют многочисленные агитационные ролики и картинки с призывом к гражданам на них прийти.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны международным сообществом.

Ранее нардеп от фракции "БПП" Ирина Фриз заявила, что представители Украины обратились к странам-членам НАТО не признавать результаты президентских "выборов" в оккупированном Крыму.

Также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает крымчан бойкотировать "выборы президента РФ" на оккупированном полуострове.

Кроме того Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались отправлять наблюдателей во временно оккупирован Крым на выборы президента России в 2018 году.

Я сообщалось, 16 марта 2014 Россия провела в украинской Автономной Республике Крым незаконный "референдум", который проигнорировали большинство крымских татар и патриотов Украины. Уже через два дня, 18 марта, на его основании ставленники Кремля подписали в Москве "договор" о включении Крыма в целом и Севастополя в частности в состав РФ.

Украинская правда
Темы: КрыманнексияРосcиявиборы
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