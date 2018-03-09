Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

Как сообщает корреспондент УП с места события, в зал суда Рубана завели около 12:00.

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороны защиты в настоящее время нет.

Судя по данным прокуратуры, которые в ходе заседания зачитывает судья, Рубана подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей с использованием гранатометов и минометов.

Среди людей, которые могли быть целями Рубана - фамилии Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.

В частности, в обвинении военной прокуратуры утверждается, что Рубан с сообщниками планировал осуществить "обстрел в правительственном квартале (Верховная Рада, администрация президента и прилегающие жилые дома) - с помощью гранатометов, минометов и стрелкового оружия во время пребывания президента Украины, руководителей силовых структур, других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов на заседании Верховной Рады, осуществить взрывы внутри Верховной Рады - с помощью гранат, с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых устройств, убить государственных деятелей и нардепов, которые будут присутствовать на заседании ВР, а также совершить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут оказывать действия по прекращению теракта".

Также Рубана подозревают в том, что он планировал "осуществить вооруженный захват и удержание здания ВР ... применяя огнестрельное оружие и взрывные устройства, убить сотрудников правоохранительных органов, которые его охраняют".

"Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия, взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на помещения государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и др. с целью их убийства", - говорится в подозрении.

По данным обвинения, в Горловке и Макеевке, используя знакомство с главарем боевиков ОРДО Александром Захарченко Рубан приобрел оружие, после чего перевез его в "серую" зону.

Отмечается, что первую "партию" боеприпасов Рубан перевез 23 ноября в место "рядом с железнодорожной станцией "Майорск" в Горловке".

"В тот же день Рубан передал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства Березню Г.П., который по указанию Рубана на этом же автомобиле (Mercedes Benz Sprinter, АН 6034 ИВ) привез их на территорию в/ч А0553 в г.Хмельницкий, где оставил для хранения", - говорится в подозрении.

"Обстоятельства, позволяющие обоснованно подозревать Рубана, подтверждаются рапортом, заключением баллистической экспертизы, протоколом осмотра, протоколом обыска по месту жительства Рубана", - зачитывает судья данные обвинения.

Кроме того, в ходатайстве прокуратуры названы еще нескольких человек, которых, по версии следствия, Рубан склонял к преступлению.

"При неустановленных обстоятельствах, но не позднее 14 ноября 2017 года, Рубан подыскал соучастников - радикально антиукраински настроенных граждан Украины - Шашкина В.А., Мезенцева О.В., Захарченкова О.В, Березня, Г.П, Ляща С.В. и других неустановленных лиц, склонил к участию в совершении преступления и вступил с ними в сговор на совершение теракта , - говорится в сообщении о подозрении Рубану.

На вопрос судьи, знает ли он кого-то из них, Рубан заявил: "Мне известен гражданин Шашкин, который имеет отношение к организации "Батальонное братство".

"Мне известен гражданин Мезенцев Олег, он был помощником нардепа Надежды Савченко. Других фамилий я не знаю, а судя по описанию, которое есть в деле, я понимаю, что знаю их под другими фамилиями", - заявил Рубан.

Заседание суда проходит под председательством судьи Евгения Мартынова, со стороны защиты - Виталий Погосян.

По мнению прокуроров, Рубан может препятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные преступления. Также прокуратура считает, что он может покинуть территорию Украины.

Сторона обвинения просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Все фото - Эльдар Сарахман, УП

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".