Рубана привезли в суд для избрания меры пресечения

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана привезли в Шевченковский райсуд Киева для избрания меры пресечения.

Как сообщает корреспондент УП с места события, в зал суда Рубана завели около 12:00.

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороны защиты в настоящее время нет.

Судя по данным прокуратуры, которые в ходе заседания зачитывает судья, Рубана подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей с использованием гранатометов и минометов.

Среди людей, которые могли быть целями Рубана - фамилии Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.

По информации военной прокуратуры, в Горловке и Макеевке, используя знакомство с главарем боевиков ОРДО Александром Захарченко Рубан приобрел оружие, после чего перевез его в "серую" зону.

"Обстоятельства, позволяющие обоснованно подозревать Рубана, подтверждаются рапортом, заключением баллистической экспертизы, протоколом осмотра, протоколом обыска по месту жительства Рубана", - зачитывает судья данные обвинения.

Заседания суда проходит под председательством судьи Евгения Мартынова, со стороны защиты - Виталий Погосян.

По мнению прокуроров, Рубан может препятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные преступления.

Также прокуратура считает, что он может покинуть территорию Украины.

Сторона обвинения просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Все фото - Эльдар Сарахман, УП

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Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Информацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".