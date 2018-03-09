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Помощник Савченко говорит, что не обсуждал с Рубаном его поездки

Пятница, 9 марта 2018, 17:57
Олег Мезенцев

Помощник Надежды Савченко Олег Мезенцев заявляет, что никогда не обсуждал с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном его поездки на оккупированную территорию.

"Никогда свои поездки на оккупированную территорию Рубан со мной не обсуждал. Я не того уровня, как он, чтобы обсуждать эти вопросы", - сказал Мезенцев в комментарии "Украинской правде".

"Последний раз я общался с ним на выпускном в академии 28 февраля, я с его сыновьями учился. Больше мы с ним не общались. Общение наше было такое: если мы с ним виделись, то только здоровались. Еще где-то пересекались, но общение, кто куда ездит - не было. Мы с ним много общались, когда Надежда еще была в России. Так, чтобы я тесно сотрудничал с Рубаном - то нет", - сказал он.

На уточняющий вопрос по существу подозрения он ответил: "Вы сами верите в то, что говорится в подозрении? Я не понимаю, как так получилось, что моя фамилия оказалось в том подозрении".

На вопрос УП Мезенцев уточнил, что до сих пор никаких повесток не получал, на допросы в этом деле его не вызывали.

Об освобождении от должности помощника Надежды Савченко сказал, что заявление написал довольно давно. "Просто Надежда сейчас об этом сказала", - добавил он.

Как известно, Мезенцев фигурирует в деле Владимира Рубана как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

В суде Рубан заявил, что ему "известен гражданин Мезенцев Олег": "Он был помощником нардепа Надежды Савченко. Других фамилий я не знаю, а судя по описанию, которое есть в деле, я понимаю, что знаю их под другими фамилиями".

Савченко сказала, что Мезенцев до сих пор является ее помощником, однако написал заявление об увольнении. 

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Рубан Савченко Надежда
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