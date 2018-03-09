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Савченко рассказала о своем помощнике в "деле Рубана"

Пятница, 9 марта 2018, 16:58
Савченко рассказала о своем помощнике в деле Рубана
Фото - Оксана Коваленко, УП

Нардеп Надежда Савченко прокомментировала участие ее помощника Олега Мезенцева в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как известно, Мезенцев фигурирует в деле как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

В комментарии журналистам Hromadske в Шевченковском райсуде Киева Савченко заявила, что Мезенцев до сих пор является ее помощником.

"Мезенцев ездил ко мне в российские суды (когда Савченко была в плену и его судили в РФ - ред.). Я посмотрела на тот список подозреваемых (документы обвинения. - ред.) .... Я так понимаю, что они в эти списки записали вообще всех тех, кто знает Рубана", - заявила Савченко.

Также нардеп сообщила, что Мезенцев "написал заявление на увольнение, поскольку он нашел работу".

"Я должна была уволить его с понедельника, что в принципе и сделаю", - добавила Савченко.

На уточняющий вопрос, не будет ли Мезенцев уже с понедельника ее помощником, нардеп отметила: "Это не так быстро, сначала я напишу заявление на его увольнение, а сколько продлится процесс его увольнения - ...".

"Он попрощался, сказал, что поехал работать ... Он работал, помогал мне, сколько мог ... Какая сейчас у него работа - я не знаю. Где он, задержан ли - не знаю", - подытожила Савченко.

Как известно, в ходатайстве прокуратуры относительно Владимира Рубана указаны еще несколько человек, которых, по версии следствия, Рубан склонял к преступлению: Захарченков О.В, Березень Г.П, Лящ С.В.

В суде Рубан заявил, что ему "известен гражданин Мезенцев Олег": "Он был помощником нардепа Надежды Савченко. Других фамилий я не знаю, а судя по описанию, которое есть в деле, я понимаю, что знаю их под другими фамилиями".

Также Рубан сообщил, что ему известен гражданин Шашкин, который имеет отношение к организации "Батальонное братство".

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружияИнформацию о его задержании подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. Рубан находился в СИЗО в Мариуполе.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Сам Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Рубана под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Президент Петр Порошенко поручил главе СБУ взять "дело Рубана" под личный контроль и заявил, что задержанный руководитель "Офицерского корпуса" готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества.

Украинская правда

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Темы: Рубан Савченко НадеждаАТОоружиеСБУ
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