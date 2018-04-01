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Через неделю после пожара в Кемерово губернатор области подал в отставку

Воскресенье, 1 апреля 2018, 07:43
Через неделю после пожара в Кемерово губернатор области подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку на фоне расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В видеообращении Тулеев сказал, что сделал все, что мог, и выразил соболезнования родным погибших при пожаре.

"Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них - дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир", - заявил он.

"Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - добавил Тулеев.

Во время своей речи он поклонился, сидя за столом.

Стоит отметить, что Тулеев занимал должность губернатора более 20 лет.

В то же время, президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева и назначил и.о. губернатора Кемеровской области вице-губернатора Сергея Цивилева.

Как пишет "Медуза", Цивилев после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" встречался с участниками митинга, которые требовали отставки местных властей. Он обвинял в желании "попиариться на горе" Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра.

Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

Как известно, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпожар
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