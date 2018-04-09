Трамп обещает "быстрое решение" по Сирии
Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.
Как сообщает АР, об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
При этом Трамп осудил химическую атаку в Сирии, назвав ее "гнусной".
BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours.— The Associated Press (@AP) April 9, 2018
"Мы не можем допустить таких зверств", - заявил Трамп, выступая перед журналистами, сообщает The Guardian.
Он добавил, что "не сомневается" в том, кто стоит за химатакой в Думе.
"Решение будет принято очень быстро, возможно, к концу дня", - заявил Трамп.
Отвечая на вопрос о возможности военной акции, президент США заявил, что ничто не исключается.
"Если это Россия, Сирия, Иран, или все они вместе - мы это выясним и мы будем знать ответ достаточно быстро. Таким образом, мы следим за этим очень, очень пристально", - отметил он.
На вопрос, не несет ли ответственность за атаку в Сирии президент РФ Владимир Путин, Трамп заявил: "Он может, да, может. И если это он, это будет очень сложно... Все должны нести ответственность. Он будет, все будут".
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.
Сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.
После химатаки в Сирии президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.
Также Трамп обменялся с лидером Франции информацией, подтверждающей использование химоружия в Сирии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что режим Асада и Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственностив случае доказательства их причастности к химатаке в восточной Гуте.