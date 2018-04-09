Трамп обещает "быстрое решение" по Сирии

Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Как сообщает АР, об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп осудил химическую атаку в Сирии, назвав ее "гнусной".

BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours. — The Associated Press (@AP) April 9, 2018

"Мы не можем допустить таких зверств", - заявил Трамп, выступая перед журналистами, сообщает The Guardian.

Он добавил, что "не сомневается" в том, кто стоит за химатакой в Думе.

"Решение будет принято очень быстро, возможно, к концу дня", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о возможности военной акции, президент США заявил, что ничто не исключается.

"Если это Россия, Сирия, Иран, или все они вместе - мы это выясним и мы будем знать ответ достаточно быстро. Таким образом, мы следим за этим очень, очень пристально", - отметил он.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.