Трамп обещает "быстрое решение" по Сирии

Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Как сообщает АР, об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп осудил химическую атаку в Сирии, назвав ее "гнусной".

BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours. — The Associated Press (@AP) April 9, 2018

"Мы не можем допустить таких зверств", - заявил Трамп, выступая перед журналистами, сообщает The Guardian.

Он добавил, что "не сомневается" в том, кто стоит за химатакой в Думе.

"Решение будет принято очень быстро, возможно, к концу дня", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о возможности военной акции, президент США заявил, что ничто не исключается.

"Если это Россия, Сирия, Иран, или все они вместе - мы это выясним и мы будем знать ответ достаточно быстро. Таким образом, мы следим за этим очень, очень пристально", - отметил он.

На вопрос, не несет ли ответственность за атаку в Сирии президент РФ Владимир Путин, Трамп заявил: "Он может, да, может. И если это он, это будет очень сложно... Все должны нести ответственность. Он будет, все будут".

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.