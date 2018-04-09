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Трамп обещает "быстрое решение" по Сирии

Понедельник, 9 апреля 2018, 20:42
Трамп обещает быстрое решение по Сирии

Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Как сообщает АР, об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп. 

При этом Трамп осудил химическую атаку в Сирии, назвав ее "гнусной".

"Мы не можем допустить таких зверств", - заявил Трамп, выступая перед журналистами, сообщает The Guardian.

Он добавил, что "не сомневается" в том, кто стоит за химатакой в Думе. 

"Решение будет принято очень быстро, возможно, к концу дня", - заявил Трамп. 

Отвечая на вопрос о возможности военной акции, президент США заявил, что ничто не исключается.

"Если это Россия, Сирия, Иран, или все они вместе - мы это выясним и мы будем знать ответ достаточно быстро. Таким образом, мы следим за этим очень, очень пристально", - отметил он. 

На вопрос, не несет ли ответственность за атаку в Сирии президент РФ Владимир Путин, Трамп заявил: "Он может, да, может. И если это он, это будет очень сложно... Все должны нести ответственность. Он будет, все будут". 

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не исключает ответа на применение химического оружия в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в г.Дума являются "провокацией". Он добавил, что военные специалисты из РФ "посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии" и не обнаружили там следов применения хлора.

Сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

После химатаки в Сирии президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Также Трамп обменялся с лидером Франции информацией, подтверждающей использование химоружия в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что режим Асада и Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственностив случае доказательства их причастности к химатаке в восточной Гуте.

Темы: СирияСШАоружиеРосcия
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