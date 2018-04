Трамп обещает "быстрое решение" по Сирии

Решение относительно ответа США на события в Сирии будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Как сообщает АР, об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп осудил химическую атаку в Сирии, назвав ее "гнусной".

BREAKING: President Trump condemns "heinous attack" in Syria, says he'll make decision on U.S. response in 24 to 48 hours.