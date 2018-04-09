В Пентагоне не исключили ответа на применение химоружия в Сирии
Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил ответа на применение химического оружия в Сирии, которое было зафиксировано 7 апреля.
Об этом Мэттис заявил 9 апреля перед началом встречи с эмиром Катара, сообщает "Радио Свобода".
"Я сейчас ничего не исключаю", - сказал он.
"Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, почему химическое оружие все еще используется, тогда как Россия была гарантом уничтожения всего химического оружия", - отметил он.
Мэттис добавил, что работая с союзниками и партнерами от НАТО Катара и других мест, "мы намерены решить эту проблему".
More Mattis: "The first thing we have to look at is why are chemical weapons still being used at all when Russia was the framework guarantor of removing all chemical weapons & so working w/ our allies & partners from NATO to Qatar & elsewhere we are going to address this issue” https://t.co/PdNyMKetLR— Ryan Browne (@rabrowne75) April 9, 2018
Сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. В результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.
После химатаки в Сирии президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.
Также Трамп обменялся с лидером Франции информацией, подтверждающей использование химоружия в Сирии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что режим Асада и Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственности в случае доказательства их причастности к химатаке в восточной Гуте.