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В Пентагоне не исключили ответа на применение химоружия в Сирии

Понедельник, 9 апреля 2018, 19:42

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил ответа на применение химического оружия в Сирии, которое было зафиксировано 7 апреля.

Об этом Мэттис заявил 9 апреля перед началом встречи с эмиром Катара, сообщает "Радио Свобода".

"Я сейчас ничего не исключаю", - сказал он.

"Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, почему химическое оружие все еще используется, тогда как Россия была гарантом уничтожения всего химического оружия", - отметил он.

Мэттис добавил, что работая с союзниками и партнерами от НАТО Катара и других мест, "мы намерены решить эту проблему".

Сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ, появились 7 апреля. В результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

После химатаки в Сирии президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Также Трамп обменялся с лидером Франции информацией, подтверждающей использование химоружия в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что режим Асада и Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственности в случае доказательства их причастности к химатаке в восточной Гуте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcияоружиеСША
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