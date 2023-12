В Пентагоне не исключили ответа на применение химоружия в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключил ответа на применение химического оружия в Сирии, которое было зафиксировано 7 апреля.

Об этом Мэттис заявил 9 апреля перед началом встречи с эмиром Катара, сообщает "Радио Свобода".

"Я сейчас ничего не исключаю", - сказал он.

"Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, почему химическое оружие все еще используется, тогда как Россия была гарантом уничтожения всего химического оружия", - отметил он.

Мэттис добавил, что работая с союзниками и партнерами от НАТО Катара и других мест, "мы намерены решить эту проблему".

