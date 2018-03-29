Декларирование активистов: 86 организаций собираются в КС

Общественные организации хотят обжаловать в Конституционном суде электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

Соответствующее заявление, подписанное 86 организациями, опубликовал "Реанимационный пакет реформ".

"Общественные организации, которые поддерживают это заявление, будут применять все инструменты правовой защиты конституционных прав, прежде всего, безотлагательно поставят вопрос о конституционности новых положений Закона Украины "О предупреждении коррупции" в Конституционном Суде Украины", – говорится в заявлении.

Среди подписантов, в частности, "Слидство-инфо", "Центр UA", "Институт массовой информации", "Крымская правозащитная группа", "Детектор медиа" и другие.

"По Конституции, утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства, и государство отвечает перед человеком за свою деятельность", – отмечают они.

Активисты утверждают, что распространение антикоррупционных обязанностей на физических лиц являются дискриминационными по виду деятельности, и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и основным свободам, положения Конституции Украины о праве на свободу объединений, труд, равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, приватность и невмешательство в личную и семейную жизнь.

"Ни в одной европейской стране не существует обязанности декларирования имущества для общественных активистов, экспертов или журналистов-расследователей на одном уровне с государственными должностными лицами", – отмечают авторы обращения.

В то же время, согласно Закону "О Конституционном суде", подать конституционное представление может президент, по меньшей мере сорок пять нардепов, Верховный Суд, уполномоченный по правам человека, ВР или Совет Крыма.

Конституционная жалоба, которую может подать любой гражданин, должна предварительно пройти все судебные инстанции.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

22 марта 2018 года Верховная Рада провалила голосование об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

28 марта европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что украинское руководство провалило выполнение собственных обещаний, не отменив е-декларирования для активистов.

28 марта у Порошенко заявили, что ВР должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до окончания срока подачи отчетов оставалось всего 3 дня, а ближайшее заседание парламента планировалось через 6.

Позже Рада опубликовала заявление спикера Андрея Парубия, из которой следует, что нардепы планируют рассмотреть отмену электронного декларирования для общественных активистов уже после 1 апреля.

29 марта НАПК разъяснило, что требование подавать е-декларации не касается лиц, работающих в антикоррупционных объединениях, но непосредственно не выполняют функций в сфере предотвращения и противодействия коррупции.