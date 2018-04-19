У Порошенко ждут, что ЦИК обновят уже в мае

Вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии депутаты Верховной Рады скорее всего рассмотрят с 15 мая, во время следующей пленарной недели.

Об этом в кулуарах парламента заявила журналистам представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

На вопрос, будут ли парламентарии в четверг рассматривать вопрос назначения новых членов ЦИК, как было анонсировано ранее, она ответила, что, исходя из того, как голосовал зал за единую поместную церковь, маловероятно, что этот вопрос 19 апреля будет внесен в зал.

"Основная причина не только в зале, а в том, что надо собрать одномоментно кандидатов, которые будут представлены на должности членов Центральной избирательной комиссии, и одномоментно надо собрать членов ЦИК, об увольнении которых будет по перечню проголосовано", - сказала Луценко.

Она отметила, что эти процедурные моменты надо пройти, но для этого надо два-три дня.

По ее словам, эти процедуры можно будет выполнить на следующей пленарной неделе.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал представление президента об увольнении 13 членов Центральной избирательной комиссии в связи с истечением срока их полномочий и рекомендовал к рассмотрению 14 новых кандидатов.

По словам, представителя президента в парламенте Ирины Луценко, теперь должно быть поименное голосование за каждого кандидата в Раде и один из них должен быть исключен.

Это голосование планировалось провести 19 апреля.

Как сообщалось, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").

Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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