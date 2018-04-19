У Порошенка чекають, що ЦВК оновлять вже в травні

Питання призначення нових членів Центральної виборчої комісії депутати Верховної Ради найвірогідніше розглянуть з 15 травня, під час наступного пленарного тижня.

Про це в кулуарах парламенту заявила журналістам представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

На питання, чи будуть парламентарі у четвер розглядати питання призначення нових членів ЦВК, як було анонсовано раніше, вона відповіла, що, виходячи з того, як голосував зал за єдину помісну церкву, малоймовірно, що це питання 19 квітня буде внесено у зал.

"Основна причина не тільки в залі, а в тому, що треба зібрати одномоментно кандидатів, які будуть представлені на посади членів Центральної виборчої комісії, і одномоментно треба зібрати членів ЦВК, про звільнення яких буде по переліку проголосовано", - сказала Луценко.

Вона зазначила, що ці процедурні моменти треба пройти , але для цього треба два-три дні.

За її словами, ці процедури можна буде виконати наступного пленарного тижня.

Раніше комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя підтримав подання президента щодо звільнення 13 членів Центральної виборчої комісії у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень і рекомендував до розгляду 14 нових кандидатів.

За словами, представника президента в парламенті Ірини Луценко, тепер має бути поіменне голосування за кожного кандидата в Раді і один із них має бути виключеним.

Це голосування планувалось провести 19 квітня.

Як повідомлялося, 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року – і 13-го члена комісії.

5 лютого 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центрвиборкому.

Це 14 осіб: Алла Басалаєва ("Відродження"), Наталія Бернацька (Народний фронт); Михайло Вербенський (БПП), Андрій Євстігнєєв ("Батьківщина"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольський (БПП), Світлана Кустова (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Віталій Плукар (БПП), Євген Радченко ("Самопоміч"), Тетяна Сліпачук ("Воля народу"), Леонтій Шипілов (НФ), Тетяна Юзькова ("Радикальна партія Ляшка").

Президент врахував кандидата від партії "Батьківщина", а питання щодо кандидатури від фракції "Опозиційний блок" вирішили узгоджувати окремо.

Читайте також Контрольований вибір. Як Порошенко оновлює ЦВК