Бакулина объявили в розыск
Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".
В ведомстве отмечают, что Бакулин исчез 19 марта, меру пресечения к нему не применяли.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко подробно рассказал, что именно инкриминируют нардепу Евгений Бакулин.
Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что парламент готов рассмотреть представление о привлечении Бакулина к уголовной ответственности на этой неделе.