Бакулина объявили в розыск

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Понедельник, 2 апреля 2018, 21:33

Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

В ведомстве отмечают, что Бакулин исчез 19 марта, меру пресечения к нему не применяли.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко подробно рассказал, что именно инкриминируют нардепу Евгений Бакулин.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что парламент готов рассмотреть представление о привлечении Бакулина к уголовной ответственности на этой неделе.

Украинская правда
Темы: Бакулин розыск
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