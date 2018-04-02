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Бакулина объявили в розыск

Понедельник, 2 апреля 2018, 21:33
Бакулина объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

В ведомстве отмечают, что Бакулин исчез 19 марта, меру пресечения к нему не применяли.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко подробно рассказал, что именно инкриминируют нардепу Евгений Бакулин.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что парламент готов рассмотреть представление о привлечении Бакулина к уголовной ответственности на этой неделе.

Украинская правда

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Темы: Бакулинрозыск
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