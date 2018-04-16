Попытка подкупа Холодницкого: главу САП обвинили в провокации взятки

Адвокаты судьи Геннадия Подберезного, которого подозревают в попытке дачи взятки главе САП назару Холодницкому, настаивают на открытии производства в связи с провокацией подкупа самим руководителем антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник адвокат главы Кировского райсуда Днепра Подберезного Тамила Ульянова, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, защита судьи просит Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру надлежащим образом отреагировать на поданные ими ранее заявления о провокации подкупа.

"Хочу обратиться к генеральному прокурору Украины и директору НАБУ: наши сегодняшние заявления мы просим считать заявлением о преступлении, совершенном заместителем генерального прокурора – руководитель САП Назаром Холодницким, и в очередной раз требуем внести эти заявления в ЕРДР", - сказала Ульянова.

В свою очередь адвокат Владимир Тимошенко рассказал, что Холодницкий неверно подал информацию: он утверждал, что ему предложили взятку, в то время как речь шла именно о провокации взятки.

"Все было с точностью до наоборот. Это Назар Иванович (Холодницкий - ИФ) сказал, что он готов закрыть производства в отношении такого-то и такого-то человека, если вы дадите мне $300 тысяч... Подберезный не понимал, это провокация, предложение участвовать в передаче или получении", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что задержание было 21 сентября, в то время как 19 сентября Подберезный на имя генпрокурора написал заявление о том, что у бывших судей его суда Холодницкий вымогает взятку в размере $300 тысяч. По словам Тимошенко, на это письмо реакции не было.

"Оказывается, жертвой провокации становится он (Подберезный – ред.). Его личного интереса во вручении этой суммы не было", - сказал адвокат.

"Мы понимаем, что есть провокация в отношении судей и Подберезного и пишем два заявления о преступлении – в НАБУ и в СБУ. Мы сообщаем в НАБУ и СБУ об уголовном преступлении по ст. 370 – провокации получения неправомерной выгоды, а также заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил адвокат.

По его словам, НАБУ и СБУ ответили, что они не усмотрели состава преступления и передали материалы в Генпрокуратуру, которая в свою очередь дала аналогичный ответ.

Адвокат подчеркнул, что законодательство не предусматривает отказа внесения информации о преступлении в ЕРДР.

После этого, как отметил Тимошенко, адвокаты обратились в Печерский районный суд Киева, который отказал в удовлетворении жалобы на отказ открыть производство.

"Мы использовали все возможные правоохранительные рычаги… Нам все отказали. И пять месяцев спустя оказалось, что НАБУ ведет свое производство и прослушивает Холодницкого… Просим рассматривать наше заявление как продолжение (попыток – ред.) прорваться к тем, от которых зависит внесение в ЕРДР заявления о преступлении", - подытожил адвокат.

Он также обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека признал недопустимыми доказательства, собранные на основании провокации.

Как сообщалось, 21 сентября 2017 года судья Геннадий Подберезный и его коллега Наталья Овчаренко пришли к руководителю САП и пытались дать Назару Холодницкому взятку в 50 тысяч долларов за закрытие уголовного производства в отношении Овчаренко, которую уже уволили.



В тот же день судье Подберезному вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 369 УК – предоставление неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.



22 сентября Высший совет правосудия дал согласие на содержании судьи Подберезного под стражей – и 23 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



После внесения залога 4 октября Подберезного освободили из-под стражи.



17 октября Высший совет правосудия отстранил Подберезного до 21 ноября, но 16 ноября продолжил отстранение до 16 января 2018 года.

Сейчас Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассматривает дисциплинарное дело в отношении председателя САП, в то же время генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что оснований для уголовного преследования Холодницкого нет.