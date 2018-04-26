Филарет на 100% уверен, что автокефалии быть

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет убежден, что Украинская православная церковь получит автокефалию.

Об этом он заявил после мероприятий до 32-й годовщины Чернобыльской аварии, пишет Укринформ.

"Еще многие сомневаются, будет томос об автокефалии украинской церкви или не будет. Я на 100% уверен, что будет. И в Украине разделенная церковь соединится, будет одна украинская церковь", - сказал Филарет.

Он также добавил, что церкви, которые не захотят существовать в рамках автокефалии будут признаваться такими, что служат российским интересам.

"А те, которые не захотят присоединиться к Украинской независимой поместной церкви, будут существовать в Украине, но уже не как украинская церковь, а как украинский экзархат русской церкви. Кто хочет служить России, тот должен честно сказать, что он живет в Украине, ест украинский хлеб, а служит российским интересам", - добавил патриарх.

Также патриарх отметил, что еще 25 лет назад был уверен, что в Украине будет независимая единая поместная церковь.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

22 апреля Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения".

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