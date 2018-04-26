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Філарет на 100% впевнений, що автокефалії бути

Четвер, 26 квітня 2018, 16:36

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет переконаний, що Українська православна церква отримає автокефалію.

Про це він заявив після заходів до 32-ї річниці Чорнобильської аварії, пише Укрінформ.

"Ще багато хто сумнівається, чи буде томос про автокефалію української церкви чи не буде. Я 100% переконаний, що буде. І в Україні розділена церква з'єднається, буде одна українська церква", - сказав Філарет.

Він також додав, що ті церкви, які не захочуть існувати в рамках автокефалії будуть визнаватися такими, які служать російським інтересам.

"А ті, які не захочуть приєднатися до Української незалежної помісної церкви, будуть існувати в Україні, але вже не як українська церква, а як український екзархат російської церкви. Хто хоче служити Росії, той повинен чесно сказати, що він живе в Україні, їсть український хліб, а служить російським інтересам", - додав патріарх.

Також патріарх зазначив, що ще 25 років тому був упевнений, що в Україні буде незалежна єдина помісна церква.

17 квітня Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

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Українська правда

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Теми: церквапрезидентУкраїна
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