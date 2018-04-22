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Автокефалия УПЦ: Синод Вселенского Патриархата "принял соответствующие решения"

Воскресенье, 22 апреля 2018, 23:05
Автокефалия УПЦ: Синод Вселенского Патриархата принял соответствующие решения

Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения". 

Об этом сообщается в коммюнике Святого и Священного Синода от 22 апреля. 

В заявлении указывается, что заседание Синода под председательством Вселенского Патриарха Варфоломея состоялось 19 апреля и 20 апреля.

"Как настоящая Материнская Церковь, мы рассмотрели вопросы, относящиеся к церковной ситуации в Украине, как это делалось и во время прошлых сессий Синода. Получив от церковных и гражданских властей, которые представляют миллионы украинских православных христиан, петицию о предоставлении автокефалии, (Синод - ред.) принял решение теснее общаться и координироваться с сестринскими Православными Церквями в этом вопросе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Вселенский Патриархат "несет ответственность за сохранность Всеправославного единства и заботу о Православных Церквях по всему миру - особенно об украинском православном народе, получившем спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя".

В свою очередь в пресс-центре Киевской Патриархии УПЦ отметили, что обнародовано коммюнике Синода "самим фактом своей публикации является весомым позитивным сигналом о существенных сдвигах и готовности Вселенского Патриархата довести начатое дело до логического позитивного завершения".

"Указанное сообщение показывает, что все обращения - церковные (от украинских архиереев) и светские (от президента, поддержал парламент) были официально приняты к рассмотрению, что является формальным началом процедуры провозглашения Томоса", - заявили в УПЦ КП.

В Патриархии напомнили, что официальные обращение о Томосе об автокефалии Православной Церкви в Украине передали от епископата УПЦ Киевского Патриархата и УАПЦ, а также от президента Украины.

"Синод показал, что будет информировать другие Поместные Церкви и координировать с ними свои усилия ... Однако это никоим образом не означает, что Вселенский Патриарх обязуется решать этот вопрос исключительно "на основе консенсуса", то есть только с согласия РПЦ", - уточнили в Патриархии.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Наталия Нечай, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьПорошенко
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