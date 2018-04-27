Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

Пятница, 27 апреля 2018, 00:37
Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

Госдеп США подчеркивает, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывает РФ прекратить агрессию.

Об этом в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она.

С начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.

25 апреля российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.

Темы: ДонбассАТОМинские соглашенияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: