Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

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Пятница, 27 апреля 2018, 00:37

Госдеп США подчеркивает, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывает РФ прекратить агрессию.

Об этом в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она.

С начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.

25 апреля российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения Росcия
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