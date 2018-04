Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

Госдеп США подчеркивает, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывает РФ прекратить агрессию.

Об этом в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она.

22 Ukrainian soldiers wounded in last 48 hours in eastern Ukraine - highest number since July. Russia-led forces have intensified artillery attacks on Ukrainians defending their country. #Russia must end its aggression and fully implement the Minsk agreements.