Держдеп США знову закликав РФ виконувати Мінські угоди

Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію.

Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ посилили артилерійські напади на українців, які захищали свою країну. Росія повинна припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди", - наголосила вона.

