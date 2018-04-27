Держдеп США знову закликав РФ виконувати Мінські угоди

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:37

Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські напади на позиції ЗСУ та закликає РФ припинити агресію.

Про це у Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"22 українських воїнів зазнали поранень за останні 48 годин - найвища кількість з липня. Сили під проводом РФ посилили  артилерійські напади на українців, які захищали свою країну. Росія повинна припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди", - наголосила вона.

Від початку доби 26 квітня зафіксовано 21 обстріл українських опорних пунктів, четверо військовослужбовців отримали поранення.

25 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій ЗСУ. Внаслідок ворожого вогню вісім українських захисників зазнали поранення, ще троє отримали бойові травми.

Теми: Донбас АТО Мінські угоди Росія
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