Парубий: Антикоррупционный комитет должен в Раде провести экстренное заседание

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам противодействия коррупции провести экстренное заседание по рассмотрению двух законопроектов об отмене декларирования для общественных активистов.

Об этом он заявил во время утреннего пленарного заседания ВР.

"Первыми вопрос будем рассматривать вопрос об отмене электронного декларирования для членов общественных организаций и иностранцев. Прошу фракции максимально мобилизовать депутатов, а комитет прошу прокомментировать был ли утром кворум и, если нет, провести заседание прямо здесь, в зале, и дать любой вывод", - сказал Парубий.

Он отметил, что члены антикоррупционного комитета должны провести экстренное заседание прямо в зале Верховной Рады во время выступлений от фракций.

Позже депутаты заявили, что комитет так и не смог собраться, из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, в Верховной Раде зарегистрированы два почти идентичных законопроекта, которые отменяют декларирование для общественных активистов.

Как сообщалось, НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".