Луценко о декларациях для ОО: Все увидели кто есть кто, можно и отменять

В Верховной Раде зарегистрированы два почти идентичных законопроекта, которые отменяют декларирование для общественных активистов.

Первый проект закона №8209 был зарегистрирован 29 марта. Его авторами стали Юлия Тимошенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Елена Сотник, Сергей Евтушок, Александра Кужель, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов, Сергей Соболев, Сергей Лещенко и Руслан Богдан.

Проектом закона предлагается установить, что действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" не распространяется на гражданских активистов, которые получают средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.

Кроме того, предполагается освободить указанных лиц от административной и уголовной ответственности за невыполнение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" по представлению деклараций.

Законопроект №8209-1, авторства Андрея Парубия, Ирины Геращенко, Максима Бурбака, Олега Березюка, Юлии Тимошенко, Оксаны Сыроид и Валерия Писаренко, был зарегистрирован 2 апреля.

Документ предусматривает отмену декларирования для представителей общественных объединений, научных учреждений, экспертов, входящих в Общественный совет добропорядочности, общественных советов, образованных при государственных органах и участвуют в подготовке решений по кадровым вопросам, мониторинга, оценке выполнения антикоррупционных программ.

Кроме того, предусматривает отмену декларирования для иностранцев-нерезидентов, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли.

А также для общественных активистов, которые получают средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.

Предполагается, что указанные лица не будут привлекаться к уголовной ответственности, если не подадут свои декларации в НАПК.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что, поскольку уже все увидели "кто есть кто", то можно отменять е-декларирования.

"Позиция фракции (БПП - ред) - отменять е-декларирование. Общество уже увидело по 1,5 миллиона в год доходов у антикоррупционеров, больше чем у президента, премьера, генпрокурора. И займы, которые были взяты у подружек всяких разных своих... ", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

"Ребята на помощь наших международных партнеров живут неплохо. Доходы имеют хорошие. То есть, есть за что критиковать и быть антикоррупционерами. Думаю, они себя хорошо чувствуют. Во власть они не идут, в депутаты пока не могут. Вот они на тех больших европейских деньгах и пиарятся", - добавила представитель президента.

Луценко не исключил, что депутаты смогут внести в повестку дня проекты об отмене декларирования для общественных деятелей во вторник.

"Возможно депутаты рассмотрят законопроекты, которые внесли Парубий и Тимошенко. Просто будет анализ и результативность голосования. Конечно мы (фракция БПП - ред) будем поддерживать законы, предложенные президентом и те законы, которые отменяют е-декларирование для общественных активистов и иностранцев ", - сказала она.

На вопрос о том, как фракция будет решать вопрос о том, что в прошлый раз при голосовании за отмену декларирования для общественных деятелей не хватило 40 голосов от БПП, Луценко отметила, что вся воспитательная работа - это только их собственная позиция.

Ранее во время заседания согласительного совета председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.

По его словам, есть договоренность с антикоррупционным комитетом, который должен собраться 2 апреля и рассмотреть предложенные документы, чтобы 3 апреля их можно было внести в повестку дня и рассмотреть на пленарном заседании.

Однако комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции так и не рассмотрел проекты законов, поскольку не смог начать работу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".